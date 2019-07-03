“بالصور” نظرة على الطائرة الملقبة بالسفينة الطائرة.. الرحلة تكلف 600 ألف ريال

الخليج ٣٦٥ نت – تعد طائرة بوينج 777-200LR وورلد لاينر واحدة من أكبر وأفخم الطائرات في العالم، ولكن نسخة كريستال سكاي الخاصة منها ذات الفخامة الفائقة قادمة من عالم آخر كلياً، وسوف نلقي عليها نظرة اليوم.

تمتلك طائرة كريستال سكاي شركة Crystal AirCruises المتخصصة في الرحلات الجوية الفاخرة، وتتضمن هذه النسخة المعدلة من طائرة بوينج 777-200LR منصة مشروبات كاملة مع مقاعد فاخرة تكفي 88 شخص، وهي تستخدم اثنين من محركات GE90 تيربو الضخمة القادرة على الطيران مسافة 15,288 كم دون توقف.

يوجد في المقدمة استراحة كبيرة تسمح للركاب بتناول بعض المشروبات والجلوس معاً بجانب وجود عدة طاولات طعام فخمة، فيما يوجد بالخلف مدخل لقسم الركاب الذي يضم 88 مقعد يمكن تحويلها جميعاً لسرائر كاملة، ويحمل كل سرير شاشة 24 إنش لنظام الترفيه الخاص به مع واي فاي مجاني مع إمكانية طلب خادم عند الحاجة، بجانب وجود شيف خبير على متن الطائرة لتحضير مختلف الوجبات.

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هذا وتقدم الطائرة أيضاً تجربة طعام مميزة للغاية تشبه الفنادق الفخمة، مع وجود حمام فاخر، ولكن كل ذلك يأتي بتكلفة قدرها 159,000$ (596,250 ريال) للشخص الواحد في حالة الذهاب على متنها في رحلة حول العالم.