“40 صورة” بي ام دبليو X6 2020 الجديدة كلياً تكشف عن نفسها بتصميم أكثر رياضية

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت بي ام دبليو عن X6 للمرة الأولى في عام 2008 لتبدأ صيحة سيارات الكروس أوفر كوبيه منذ وقتها، وبعد مرور 11 عام، نقدم لنا الصانعة الألمانية اليوم الجيل الثالث من الطراز الفاخر.

تأتي بي ام دبليو X6 الجديدة كلياً بتصميم أكثر عدوانية مع شبك أمامي جرئ جديد أكبر من السابق، بجانب وجود خيار لشبك أمامي مضئ أثناء القيادة أو عند فتح الأبواب، فيما يحيط بالشبك مصابيح أمامية نحيفة أعلى المصد الأمامي الجديد ذو الخطوط الحادة البارزة، ويوجد نحو الخلف منافذ تهوية خلف الرفارف الأمامية مع سقف مائل بحدة للخلف مع اثنين من الأجنحة الصغيرة المدمجة بالسقف وحقيبة الأمتعة ومنافذ تهوية بالخلفية ومصابيح LED تشبه تلك الموجودة بالفئة الثامنة.

ستأتي بي ام دبليو X6 الجديدة كلياً مع خيارات لعجلات 20 و21 و22 إنش، فيما تكون أبعادها أكبر من قبل بطول 4935 ملم وعرض 2004 ملم وارتفاع 1696 ملم مع قاعدة 2975 ملم.

من حيث المقصورة، نجد أنها مزودة بمقاعد رياضية من جلد فيرناسكا الفاخر، في حين تم استخدام جلود سينساتيك لكسوة لوحة القيادة، مع وجود شاشة عدادات رقمية 12.3 إنش وشاشة أخرى بالقياس ذاته لنظام الترفيه المعلوماتي، مع مقاعد خلفية قابلة للطي ترفع سعة حقيبة الأمتعة من 580 لتر إلى 15,30 لتر، وتتضمن تقنيات المقصورة الاختيارية مكيف ذو أربعة مناطق، حوامل أكواب بأنظمة تدفئة وتبريد، سقف زجاجي بانورامي ذو 15,000 نقطة مضيئة ونظام صوتي فاخر ذو 20 سماعة من Bowers & Wilkins.

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أما أنظمة الأمان فتتضمن مراقب البقعة العمياء، تحذير من مغادرة المسار مع التنبيه من الاصطدامات الخلفية، عرض معلومات الحد الأقصى للسرعة، نظام التنبيه من الاصطدامات الأمامية مع رصد المشاة وأنظمة لتفادي الاصطدامات بجانب مثبت سرعة متكيف وحماية جانبية من الاصطدامات مع مساعد للازدحامات المرورية.

ستأتي بي ام دبليو X6 الجديدة بنسختي sDrive40i وxDrive40i مع محرك 6 سلندر 3 لتر مزدوج التيربو بقوة 340 حصان وعزم 447 نيوتن.متر بناقل أوتوماتيكي 8 سرعات بتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 5.2 ثانية وسرعة قصوى 209 كم/س، مع خيار للحصول على إطارات عالية الأداء تسمح برفع السرعة القصوى إلى 250 كم/س.

أما نسخة M50i، فسوف تأتي مع محرك V8 سعة 4.4 لتر بقوة 530 حصان وعزم 750 نيوتن.متر مع دفع رباعي قياسي وتسارع من 0 إلى 100 كم/س في 4.1 ثانية، كما يوجد خيار للحصول على نظام تعليق هوائي مع حزمة تحكم ديناميكي تضم نظام منع الانقلاب، مساعد توجيه متكيف ومكابح M رياضية، كما يوجد خيار لحزمة للطرق الوعرة تضم أيضاً تعليق هوائي ومعامل إغلاق M خلفي مع 4 أنماط للقيادة على الطرق الوعرة تتضمن الثلوج والرمال والصخور والحصى.

هذا وسوف يبدأ إنتاج بي ام دبليو X6 في أغسطس من هذا العام، على أن تطرح في الأسواق نهاية 2019، حيث ستبدأ الأسعار عند 86,650$ (324,940 ريال) لنسخة M50i.