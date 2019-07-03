“بالفيديو” شاهد تغيير زيت رولزرويس فانتوم وكم يكلف

الخليج ٣٦٥ نت – شراء سيارة فاخرة يعني أن صيانتها مكلفة.. نسمع عن قصص كابوسة لفاتورات صيانة جنونية في كل مكان، ولكن أنت لا تحتاج للذهاب إلى الوكالة لكل شيء صغير في سيارتك.. مع الخبرة والأدوات الصحيحة بإمكانك توفير بعض المال كما فعل Videobob Moseley هنا مع رولزرويس فانتوم 2004.

موزيلي قام بتغيير زيوت سيارته المستعملة الفاخرة، وإن كانت رافعة السيارات التي يمتلكها هي التي سمحت له بالقيام بذلك، لحاجتك لإزالة لوح الجسد من الأسفل للتعامل مع فلتر الزيوت، ولكن اللوح يبدو خفيفاً وفور إزالته تبدو عملية تغيير الزيوت بسيطة إلى حد ما.

أولا تقوم بإزالة غطاء الزيوت على المحرك لتخفيف أي ضغط هوائي ثم تقوم بتفريغ الزيوت والتأكد من عدم تفريغ سوائل الجير بدون قصد، ثم تقول بإزالة الفلتر والحرص معه لأنه من البلاستيك.. كل الخطوات موضحة في الفيديو بشكل سهل.

تقوم بتغيير الزيت ووضع الفلتر، والذي يكلف أقل من 20 ريال حسب موزيلي، وتعكس نفس العملية السابقة وتضع لوحة الجسد السفلي مجدداً، والذي يبدو أسهل حين قيام فردين بذلك.

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من الواضع أن تغيير زيوت فانتوم هي عملية أسهل من بعض السيارات الخارقة، لعدم وجود أماكن غريبة للأشياء أو ألواح كثيرة سفلية تجعل التعامل مع السيارة عملية مرهقة جداً.. كل ما تختاجه هو رافعة وبعض الحرفية وحسب.