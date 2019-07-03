كيا موهافي 2020 الجديدة كلياً تظهر في شكلها المتوقع

الخليج ٣٦٥ نت – إطلاق كيا لموديل تيلورايد بثلاثة صفوف للمقاعد كان ضخماً وملفتاً للانتباه، والآن توجه الشركة الكورية أنظارها نحو الجيل القادم من موهافي المستوحاة بقوة من تيلورايد، وقد بدأت صور تجسسية بالظهور للسيارة أثناء اختبارها لتعطينا فكرة عن التصميم العام لها.

والآن قام موقع Kolesa.ru برسم صور توقعية لموهافي بالاعتماد على سيارة ماستربيس الاختبارية الممهدة لها وبعض الصور التجسسية، وللوهلة الأولى لا يظهر فارق بين موهافي وماستربيس ولكن مع التدقيق نلاحظ العجلات الأصغر ومصابيح الضباب الأكثر عملية.. وبينما تستوحي موهافي الكثير من ملامح تصميمها من تيلورايد، إلا أن الاثنان يعتمدان على منصات مختلفة.

نلاحظ شبكة التهوية الجريئة والمقدمة المستقيمة وتصميم المصابيح الأمامية، كلها علامات مأخوذة من تيلورايد، ولكن القصة تختلف قليلاً في الخلف، لتشابه موهافي السيارة الاختبارية أكثر مع المصابيح الخلفية العريضة وشعار موهافي الجريء.

مع ذلك من الصعب التيقن من التصميم النهائي للسيارة خاصة وأن الصور التجسسية السابقة لها كانت مموهة بكثافة، وليس أمامنا سوى انتظار المزيد من الصور والمعلومات عن الجيل القادم لتكوين صورة أوضح عن الكروس اوفر القادمة لكيا.