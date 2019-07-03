نائب رئيس تيسلا ينضم الى لوسيد المدعومة من المملكة

الخليج ٣٦٥ نت – تستمر حركة التنقلات داخل عالم السيارات، هذه المرة مع انتقال نائب رئيس تيسلا السابق المسؤول عن الإنتاج، بيتر هوشهولدينجر، إلى شركة لوسيد موتورز كنائب رئيس التصنيع.

لوسيد هي شركة أمريكية متخصصة في صناعة السيارات الكهربائية، وقد انضم إليها مؤخراً بيتر رولينسون، المشرف على تطوير تيسلا موديل S، ليشغل وظيفة المدير التنفيذي للشركة الصاعدة.

وقد حصلت لوسيد على استثمار بـ 3.75 مليار ريال من السعودية مؤخراً، وقد تم تأسيس الشركة في 2007 عبر تنفيذيين سابقين لتيسلا، وإن ركزت الشركة في منافستها على الشركات الفاخرة الأخرى مثل اودي وبي ام دبليو.

وبالعودة إلى بيتر هوشهولدينجر، فقد شغل وظيفة تحسين الإنتاجية لتيسلا موديل S وموديل X كما ساعد في تطوير برنامج تصنيعي موجه لخفض النفقات الإنتاجية لموديل 3.