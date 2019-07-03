بلغت أكثر من 47 مليون جنيه.. تعرف على شيفورليه كورفيت C7 النادرة

شهد المزاد الذي نظمته دار "باريت جاكسون" للمزادات، مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما تمكنت من بيع سيارة شيفورليه كورفيت C7 بسعر خيالي بلغ مليونين و700 ألف دولار، أي مايعادل 47628000 مليون جنيه مصري.

ويحمل الهيكل الخارجي للسيارة، اللون الأسود، وتم تصنيعه من

المعدن وألياف الكربون، فيما تقف على عجلات رياضية كبيرة، يظهر بها فرامل مميزة حمراء اللون، وواجهة أمامية مزودة بفتحات هوائية كبيرة تساعد على تدفق الهواء بشكل يزيد ثبات المركبة أثناء السرعات الفائقة.

و من الداخل فأتت هذه المركبة بقمرة مزودة بمقاعد جلدية يتداخل فيها اللونان الأسود والأحمر بصورة أنيقة وجذابة، وفيها واجهة قيادة عليها مقود رياضي مميز مصنوع من ألياف الكربون.

ويمكن لهذه السيارة التسارع من 0 إلى 100 كلم/ساعة في أقل من 3 ثوان بفضل محرك رياضي بـ 8 أسطوانات، وسعة 6.2 لتر، وعزم 650 حصانا.

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