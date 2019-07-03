مصادر تكشف مصير شيفروليه كمارو بعد 2023

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الخليج ٣٦٥ نت – عقب تناقل الإشاعات ان شيفروليه تنوي التخلي عن كمارو مع انتهاء الجيل الحالي وإحالته للتقاعد للمرة الثانية في تاريخ الموديل، ظهرت تقارير جديدة أن الشركة قد تعيد إحياء كمارو كسيارة كهربائية عالية الأداء طبقاً لـ Car Buzz.
السبب وراء هذا التخمين أن المشرف على فريق كمارو، آل اوبنهايزر، انتقل مؤخراً من منصبه السابق إلى منصب ريادي في قسم تطوير السيارات الكهربائية لجنرال موتورز، ما أشار إلى احتمالية تطوير الشركة لموديل كهربائي عالي الأداء تحت اسم كمارو.
ويُذكر أن شيفروليه بالفعل صممت كمارو كهربائية اختبارية مسبقاً، ما يؤكد على تقبل الشركة للفكرة، وقد وصلت قوة الموديل إلى 700 حصان مع عزم دوران 814 نيوتن.متر.
للوقت الحالي تستمر شيفروليه بتحديث كمارو لعام 2020 بتعديلات جديدة في التصميم، كما أضافت الشركة نسخة LT1 جديدة، والمتوفرة بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بدون الحاجة لاختيار نسخة SS الأغلى في الثمن.
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