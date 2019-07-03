الشرطة تصادر ماكلارين 600LT بعد 10 دقائق من بيعها.. والسبب؟

الخليج ٣٦٥ نت – صادرت الشرطة الكندية مؤخراً سوبركار ماكلارين 600LT بعد 10 دقائق من قيام مالكها بشرائها، وذلك على إثر انطلاقه بسرعة كبيرة على الطرقات العامة، غير ملتزماً بالسرعة القانونية المقررة هناك.

حسب إفادة قوات الشرطة، كان مالك ماكلارين 600LT الجديدة يستمتع بأول قيادة لسيارته على الطريق الكندي السريع، قبل أن يتم رصده بعد الساعة العاشرة مساءً يوم 17 يونيو، حيث سجل رجال الدورية سرعته عند 161 كم/س، وذلك في منطقة حدها الأعلى للسرعة 90 كم/س.

كان مالك السيارة قد اشتراها قبل 10 دقائق من وكالة قريبة قبل أن ترصده قوات الشرطة، وهنا تم مصادرة سيارته لمدة أسبوع بجانب تحرير مخالفة له بقيمة 280$ (1,050 ريال) بسبب السرعة المفرطة.

هذا وإضافة إلى مخالفة السرعة، سيواجه السائق أيضاً زيادة في تكلفة تأمين سيارته السنوي بقيمة 293$ (1,098.75 ريال)، وفي حالة رصد السائق يقود مسرعاً مرة أخرى، سيتم مصادرة سيارته لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 60 يوم، بجانب إلزامه بمصروفات تخزين السيارة وسحبها إلى مستودع الشرطة، وهو ما سيكلف السائق 533$ (1,998.75 ريال) في حالة احتجازها لمدة 30 يوم، و915$ (3,431.25 ريال) إن تم احتجازها لمدة 60 يوم.