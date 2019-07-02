أشياء يجب معرفتها عن زيت المحرك لتجنب تعطل السيارة

الخليج ٣٦٥ نت – على الرغم من أن زيت المحرك من أبرز العوامل التي تحافظ على المحرك من التلف، إلا أن كثير من قائدي السيارات خاصة المبتدئين لا يدرون كيفية التعامل والاهتمام بالزيت، والمخاطر المترتبة على إهماله والتي قد تصل إلى تلف المحرك وتعطل السيارة بالكامل، لذا نقدم لكم اليوم عدد من النصائح في كيفية التعامل مع زيت المحرك.

1- جودة الزيت ومدة صلاحيته



توجد أنواع متعددة لزيت المحرك، وكل نوع وله مدة صلاحية محددة، حيث توجد أنواع تصلح للسير لمسافة 1000 كم وأخرى لـ3000 وثالثة لـ10 آلاف، وتستمر خلال هذه الفترة كفاءة وجودة الزيت في القيام بوظائفه في المحرك، لذا يجب تحديد نوعية الزيت الذي يعتمد عليه المحرك، وتغييره عند انتهاء مدة صلاحيته وكفائته.



2- تغيير الزيت بالمنزل



يفضل بعض الخبراء تغيير زيت المحرك في المنزل، حتى يتم الأمر بشكل آمن وصحيح دون الإضرار بالسيارة، لكننا ننصح بتغيير الزيت لدى مركز فني متخصص خاصة بالنسبة للسائقين المبتدئين لعدم امتلاكهم الخبرة المناسبة لتغيير الزيت لخطورته على سلامة المحرك والسيارة.

3- تغيير الزيت في مركز خدمة



بعض طرازات السيارات تكون مصفحة من الأسفل، لذا يجب عند تغيير زيت المحرك بها التوجه إلى مركز خدمة متخصص، حيث يتم تغيير الزيت بواسطة آلة شفط سوائل خاصة بتغيير زيت المحرك.





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4- الكمية المناسبة لزيت المحرك

كثير من المبتدئين لا يدرون الكمية المناسبة من الزيت التي تكفي المحرك، حيث تختلف المحركات وتختلف كمية الزيت من حيث الاحتياج، لكن على أي حال لن يقل احتياج أي محرك عن 3 لترات زيت جديد، ويمكن التعرف على عدد اللترات التي يحتاجها المحرك بمراجعة كتيب التعليمات والتشغيل الخاص بالسيارة، وللتأكد بعد تغيير الزيت قم بقياس الزيت عن طريق مقياس الزيت، فإن كان الزيت بين العلامتين فإن الكمية مظبوطة.

5- لمبة تحذير الزيت

يجب عدم التهاون عند إضاءة لمبة تحذير الزيت في لوحة العدادات في الطبلون، حيث أنه يعتبر إنذار حقيقي بوجود مشكلة في الزيت بالمحرك قد تعرضه للتلف، ومنها وجود نقص حاد للزيت في المحرك، أو تعرض الزيت للتلف، ويجب التوقف في الحال وبحث أسباب هذه المشكلة.