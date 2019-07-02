رئيس تصميم اودي السابق ينضم الى ميتسوبيشي

الخليج ٣٦٥ نت – على مدار الأشهر الأخيرة شهدنا عددا من التنقلات المثيرة للاهتمام في عالم السيارات، حيث انتقل رئيس تصميم رولز رويس، جايلز تيلور، إلى شركة Hongqi الصينية، كما انتقل رئيس تصميم مازدا، كيفن رايس إلى شيفروليه، وانتقل رئيس تصميم لينكون، ديفيد وودهاوس، إلى نيسان.

والآن أعلنت ميتسوبيشي عن انضمام مصمم اودي وسيات السابق، جورج دييز، إلى الذراع الأوروبية للشركة ليشرف على التصميم وليكون نائب رئيس البحث والتطوير لميتسوبيشي في أوروبا.

ونقدم لكم نبذة عن جورج دييز، والذي تخرج من كلية الفن الملكي في لندن ليعمل لأعوام طويلة في مجموعة فولكس فاجن، تحديداً 18 سنة، ولتشمل وظائفه رئيس التصميم الخارجي لاودي من 2001 إلى 2010.

كما شغل وظيفة رئيس التصميم الخارجي لسيات من 2011 إلى 2014، ورئيس التصميم الاختباري لاودي، ضمن وظائف أخرى في المجموعة، ليكون مسؤولاً عن تصميم موديلات سيات ليون وIbe الاختبارية واودي A7 سبورتباك وTT.