اودي S8 موديل 2020 الأعلى أداءً تظهر رسمياً

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت اودي عن S8 موديل 2020 الجديدة، وهي النسخة الأعلى أداء في مجال A8.. ونبدأ فوراً بمحرك السيارة الـ V8 تيربو مزدوج سعة 4.0 لتر بقوة 563 حصان وعزم دوران 800 نيوتن.متر، هذا المحرك ليس قوياً فحسب بل كفء أيضاً بفضل استخدام تقنيات هجينة مخففة بنظام 48 فولت.

ويتم إرسال قوة السيارة للعجلات عبر نظام كواترو دفع رباعي بقفل تفاضلي رياضي، مع توجيه رباعي كذلك لتحسين المناورات في السرعات المنخفضة والثبات في السرعات المرتفعة، كما بالإمكان اختيار مكابح سيراميكية كربونية.

بينما اودي S8 الجديدة هي أسرع موديل في عائلة A8 إلا أنها لم تتخل عن الراحة مع وضع نظام تعليق مفعل يقوم بتحديد انزلاق السيارة أثناء المنعطفات الحادة إلى 2.5 درجة فقط، أو إلى 5 درجات في حالة تفعيل وضعية الراحة، كما يقوم النظام برفع وخفض كل عجلة بشكل مستقل لتوفير تجربة قيادة مريحة قدر الإمكان.

بالنسبة للخارجية فقد حصلت على شعار S ومقدمة أكثر رياضية بقليل من A8 مع عجلات مختلفة وأنابيب عادم رباعية، وفي الداخل نرى زخرفات غامقة من الألومنيوم وشعارات S على المقاعد وشاشة لمسية لنظام المعلومات الترفيهية وأخرى للتحكم في المناح ومقصورة اودي الافتراضية للوحة العدادات.