بنتلي EXP 100 GT الاختبارية المستقبلية تستعد للظهور

الخليج ٣٦٥ نت – كواحدة من أكثر شركات السيارات البريطانية عراقةً، بنتلي تستعد لأخذ خطوة هامة للمستقبل، مع الكشف المرتقب عن EXP 100 GT الاختبارية في 10 يوليو.

السيارة الاختبارية مزودة بمولد طاقة نظيف ونظام قيادة ذاتية بالكامل، كما تحظى بـ “تجميعة ملهمة من المواد التي تم وضعها بشكل محكم من مصممينا في بنتلي موتورز، والذين ارتقوا بحرفيتهم لمستويات غير مسبوقة في عالم الفخامة” حسب تصريح الشركة.

أبواب السيارة تفتح للأعلى، ويُذكر أن اسم EXP تم استخدامه مسبقاً في سيارات اختبارية أخرى لبنتلي، وما يميز اسم هذه السيارة هو 100، والذي يمثل احتفال الشركة بالذكرى المئوية لها، بينما GT تشير إلى كونها سيارة جراند تورير.