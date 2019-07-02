بي ام دبليو تخطط لإيقاف إنتاج سيارتيها i3 وi8

الخليج ٣٦٥ نت – أشارت بي ام دبليو مؤخراً إلى أن طراز فيجن M نيكست الاختباري الذي جرى تدشينه مؤخراً قد يبدأ إنتاجه خلال 3 أعوام من الآن، وقد أكدت الصانعة الألمانية لاحقاً عن نيتها وقف إنتاج طرازات i3 وi8.

BMW i3 & i8

يأتي ذلك بعد أن صرح مدير قسم التطوير في بي ام دبليو، كلاوس فروليش، عن عدم وجود طرازات لاحقة مباشرة لكل من i3 وi8، وهو ما يجعل من المحتمل أن تكون فيجن M نيكست هي الطراز الرائد ضمن مجموعة بي ام دبليو الكهربائية عالية الأداء.

لم يكشف التقرير الكثير من التفاصيل حول فيجن M نيكست الإنتاجية ومواصفاتها، ولكن الشركة أكدت أنها ستكون طراز يستحق حمل لقب M، وذلك من خلال استنادها على نفس منصة i8 الحالية المصنوعة من ألياف الكربون والألمنيوم.

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بينما تأتي i8 مع محرك 3 سلندر تيربو تشارجر مع مولد كهربائي وحيد، تحمل فيجن M نيكست الاختباربة محرك 4 سلندر مع اثنين من المولدات الكهربائية، ما ينتج عنه قوة 600 حصان تسمح للسيارة الرياضية الهايبرد بالتسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 3 ثوان بسرعة قصوى قدرها 300 كم/س.

يذكر أن بي ام دبليو كانت تفكر في جعل سيارتها عالية الأداء القادمة كهربائية بالكامل، ولكن تم التراجع عن ذلك بسبب وزن البطارية الكبير الذي سيقلل من متعة تجربة القيادة، حيث أنه من السهل جعل التسارع في خط مستقيم سهل كما تقول الشركة، ولكن الأصعب هو جعل تجربة التحكم بنفس دقة وتميز سيارات M، رغم وجود البطاريات الكبيرة القادرة على رفع الوزن الكلي للسيارة إلى 2.1 إلى 2.2 طن.