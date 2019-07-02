فورد تكشف تفاصيل F-150 الجيل القادم 2021

الخليج ٣٦٥ نت – ظهرت بيك فورد F-150 2021 الجديدة كلياً أثناء اختبارها مؤخراً بفئتي سوبر كاب وكرو كاب في الولايات المتحدة، أثناء تغطيتهما بتمويهات كاملة.

على الرغم من التمويهات، إلا أنه من الواضح عدم حصول الجيل القادم من فورد F-150 على اختلافات جذرية، وهو ما يبدو منطقي بالنظر لقدرة موديلها الحالي الحفاظ على لقب البيك اب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة بعد أن بيع منها 909,000 نسخة بالعام الماضي، حيث أعلنت الشركة أن الجيل الجديد سيستخدم 90% من نفس المعدات المستخدمة في تصنيع الموديل الحالي، كما من المتوقع أن يتم استخدامها أيضاً بتصنيع الجيل اللاحق، وذلك لتحقيق أكبر عائد ممكن من استثمار فورد الضخم في الجيل الحالي ذو الهيكل المعتمد بكثافة على الألمنيوم.

أما عن أهم التغييرات في الجيل الجديد، فسوف تكون إضافة خيارات محركات جديدة، والتي أكدت فورد أنها ستتضمن نسخ هايبرد وأخرى كهربائية بالكامل من F-150 2021، بجانب محركات البنزين التقليدية.

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ويذكر أن بيك اب فورد F-150 ستحصل على تحديث شامل لمقصورتها الداخلية لتكون قادرة على منافسة رام 1500 التي تقدم حالياً داخلية مثيرة للإعجاب، لذا ستقدم فورد خامات أعلى للكسوة الداخلية والمقاعد بجانب زيادة التقنيات من خلال إضافة عدة أشياء تتضمن شاشة عدادات رقمية ونظام ترفيهي معلوماتي محدث مع شاشة لمسية أكبر وعدة أنظمة أمان جديدة بجانب أحدث تقنيات الشركة شبه ذاتية القيادة.

هذا ويتوقع أن تطلق فورد بيك اب F-150 2021 الجديدة كلياً في وقت ما خلال العام المقبل، حيث لم يتم تحديد الموعد الرسمي بعد.