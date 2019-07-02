استخدام سيارات الطوارئ للمنبهات مخالفة في هذه الحالة

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من استعمال سائق سيارة الطوارئ للمنبهات الخاصة بها من غير ضرورة. وكانت التغريدة، كالتالي: “قيام سائق مركبة الطوارئ باستعمال المنبهات الخاصة بها من غير ضرورة يعد مخالفة مرورية”، وأوضح الحساب أن استعمال منبهات سيارات الطوارئ -الشرطة والإسعاف والدفاع المدني- تكون في الحالات الطارئة فقط؛ لإفساح الطريق.

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