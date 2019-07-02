“بالصور” مقارنة بين كيا كادينزا 2021 و 2017 وأبرز الاختلافات

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت كيا عن كادينزا 2021 المحدثة في كوريا الجنوبية مؤخراً، حيث يأتي هذا الفيس ليفت بعد تدشين الجيل الثاني من السيدان الراقية كاملة الحجم في 2017، وذلك باعتبارها تحديث منتصف العمر، فدعونا نتعرف اليوم على أهم هذه التحديثات بالمقارنة مع الموديل الحالي.

تبدأ التحديثات الخارجية أولاً مع المصابيح الأمامية التي أضحت نحيفة أكثر ومائلة للخلف، حيث يمتد منها الأضواء النهارية وشارات الانعطاف نحو حواف شبك أنف النمر المعاد تصميمه، فيما تمتد الأضواء نحو الأسفل لنرى شكل حرف Z كامل، في حين لم تعد أضواء الضباب التي تتخذ شكل مكعبات الثلج ظاهرة، وتنتهي التغييرات مع جعل المصد السفلي أكثر بروزاً عبر زيادة حجم حوافه.

بالخلف أصبحت المصابيح على غطاء حقيبة الأمتعة متصلة عبر خط أحمر يمكن أن يضئ بشارات علامات اقتراب عند تشغيل كاميرا الرؤية الخلفية أثناء العودة للخلف، في حين تمت تغطية أنابيب العادم الخلفي بالمصد الخلفي مع إضافة فتحات عادم مميزة غير حقيقية من الخارج بجانب إضافة خط كروم على المصد الخلفي بكامل عرض كيا كادينزا.

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أما بالمقصورة، فقد تمت إضافة الكثير من التغييرات التي تبدأ مع وجود شاشة عدادات رقمية بالكامل مع شاشة لمسية أعرض بكثير لنظام الترفيه المعلوماتي حيث أن كلا الشاشتين بقياس 12.3 إنش مما يعطي طابع تقني متقدم، ولن ننسى أن عصا الناقل بالطبع حصلت أيضاً على شكل مختلف يبدو أكثر حداثة مع إزالة الساعة التناظرية بالكامل، مع وجود منطقة تخزين مغلقة أسفل أزرار التحكم بالمناخ لمظهر أكثر ترتيباً، إلى جانب تحديث أزرار أنظمة التدفئة والتهوية للمقاعد وعجلة القيادة ومكابح الركن الإلكترونية مع إضافة مقبض جديد لاختيار نمط القيادة أسفل مقبض الناقل.

هذا وقد صرحت كيا أن كادينزا 2021 فيس ليفت ستأتي أيضاً مع مجموعة كاملة من أنظمة الأمن والسلامة لمساعدة السائق مع خيارات لمحركات بنزين تقليدية مع نسخة هجينة لبعض الأسواق.