تعرف على مميزات وخصائص عضويات شركة الوفاق لتأجير السيارات + التطبيق

الخليج ٣٦٥ نت – تأسست الوفاق لتأجير السيارات في عام 2000، وخلال 20 عاماً، أصبحت أشهر شركة سعودية لتأجير السيارات، وهو ما لم يقتصر على المملكة فقط، بل أنها قد توسعت عبر 80 فرع منتشرين في مختلف المدن السعودية وكذلك في الإمارات ومصر وتركيا، بجانب توفيرها 5 مراكز صيانة رئيسية في السعودية.

لأجل تحقيق أكبر استفادة ممكنة لمستخدمي خدمات شركة الوفاق، تم توفير نظام عضويات مميز بأسم أميالي، وهو ما يعمل على تقديم تجربة مميزة للغاية خلال الحصول على امتيازات ومكافآت خاصة، إلى جانب السماح لمالك العضوية بإضافة زوجته وأولاده إلى حسابه بنفس الفئة كي يمكن لمختلف أفراد العائلة التمتع بالمميزات ذاتها.

أنواع العضويات وكيفية الحصول عليها؟

تنقسم عضوية أميالي من الوفاق إلى ثلاثة أنواع هي العضوية:

الصفراء الفضية الذهبية

حيث يمكنك الحصول على العضوية الصفراء فور التقدم لإستئجار أول سيارة من الشركة، بينما يتم الحصول على العضوية الفضية في حالة استئجار 6 سيارات أو قطع 3000 ميل (4,830 كم) بالسيارة المستأجرة خلال عام واحد، وتكون العضوية الذهبية مقتصرة على استئجار 10 سيارات أو قطع 15,000 ميل (24,140 كم) خلال عام واحد.

كيف أكسب الأميال واقوم بإستبدالها؟

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تسمح العضويات الثلاثة بالحصول على أميال تعادل قيمة المبلغ اليومي المدفوع لتأجير السيارة، حيث يتم حساب ذلك عن طريق تقديم ميل واحد (1.6 كم) عن كل ريال بالعضوية الصفراء، فيما يتم الحصول على مكافأة 1.25 ميل (2 كم) لكل ريال بالعضوية الفضية و1.5 ميل (2.4) عن كل ريال بالفئة الذهبية من عضوية أميالي.

يتم استبدال هذه الأميال المختلفة مقابل أيام تأجير مجانية، أو الترقية إلى سيارة أغلى سعراً وأكثر فخامة أو سرعة بشكل مجاني، كما يمكن استغلال النقاط مع بعض شركاء الشركة أو استخدامها لدفع جزء من قيمة عقد تأجير جديد أو تكلفته الكاملة حسب رصيدك من النقاط.

هذا ويذكر أن العضوية المكتسبة تظل مع مالكها منذ الوقت الذي يتأهل فيه لها، وحتى نهاية العام التالي، حيث يبدأ العام التالي دون أي رصيد من النقاط ولكن يظل يتمتع بمميزات العضوية، ولكن في حالة عدم تحقيق شروطها بنهاية العام، فيعود العميل إلى العضوية الأقل في العام الجديد اللاحق.

كيف اقوم بتحميل تطبيق الوفاق لتأجير السيارات؟

يتوفر التطبيق على اجهزة iOS وكذلك اندرويد الان: