كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بنتلي تشوقنا لسيارتها الاختبارية EXP 100 GT (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت شركة بنتلي فيديو تشويقي لسيارة اختبارية جديدة هي EXP 100 GT، حيث تستعرض السيارة مستقبل تصاميم بنتلي الفاخر، وتبدو كسيارة كوبيه فاخرة وحادة. ويصور الفيديو فتح أبواب السيارة التي تحمل اسمها على عتبات الأبواب.

لن تقتصر السيارة على استعراض مستقبل التصاميم فقط، بل سوف تحمل أيضاً محركات جديدة يتوقع أن تكون محركات هجينة مكون من خلايا الوقود الهيدروجينية ومحركات كهربائية لتكون السيارة "سيارة اختبارية تحول مفهوم السيارات عديمة الانبعاثات".