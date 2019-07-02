"هوندا" تستدعي 1.6 مليون سيارة بسبب خلل في الوسائد الهوائية

تعمل شركة "هوندا" اليابانية على استدعاء 1.6 مليون سيارة في الولايات المتحدة، بسبب خلل في الوسائد الهوائية تسبب في مقتل أكثر من 24 شخصا وجرح المئات في مختلف أنحاء العالم.
ويكمن الخلل الذي تطلب سحب السيارات في أجهزة نفخ الوسائد الهوائية، التابعة لشركة "تاكاتا"، والتي يمكن أن تنفجر بقوة كبيرة وتفجر علبة معدنية، وتخرج شظاياها، وهو ما تسبب في مقتل وجرح العشرات.
وتعد "هوندا" أكبر عملاء "تاكاتا" الشركة المصنعة للوسائد الهوائية.
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