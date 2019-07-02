"توتال إيجيبت" توقع أتفاقية شراكة مع مجموعة القصراوي لتوريد زيوت الموتور لسيارات سيتروين

كتب: باسل الحلواني

وقعت شركة توتال إيجيبت، اتفاقية جديدة مع الشركة المصرية الأوروبية إحدى شركات مجموعة القصراوي، لتوريد زيوت المحركات التخليقية لسيارات سيتروين، بعد حصول مجموعة القصراوي على توكيل ستروين في مصر، لخدمات البيع وما بعد البيع.

وتعد هذه الاتفاقية أمتداداً لبروتوكول تعاون بين توتال إيجيبت ومجموعة القصراوي على مرالسنين.

وتؤكد هذه الاتفاقية تواجد توتال إيجيبت بقوة في السوق المصري وتعكس ثقة المستثمرين والعملاء بها في قطاع السيارات.

وتقوم توتال إيجيبت من خلال هذه الاتفاقية بتوريد

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Quartz Ineo HTC 5w-30

زيوتلمجموعة القصراوي التى صنعت خصيصا لسيارات سيتروين.

وقال أحمد أيوب، مدير مبيعات الزيوت توتال إيجيبت:" الاتفاقية الجديدة مع مجموعة القصراوي تتيح لنا فرصة متميزة لتوفير زيوت توتال لسيارات سيتروين والتواجد بقوة في السوق المصري؛ حيث أن القصراوي هي إحدى التوكيلات البارزة في مجال السيارات".

وأكد " أيوب"، أن انسجام محركات السيارات المتميزة مثل سيتروين وزيوت Quartz يضمن أداءً مثالياً للمحرك يمكن الاعتماد عليه والثقة به.

جدير بالذكر إن توتال هي شركة عالمية متكاملة تعمل في مجال إنتاج وتوريد الطاقة، كما أنها شركة دولية رائدة في صناعة البترول والغاز، وأحد الكيانات الرئيسية في وسائل الطاقة منخفضة الكربون، حيث يعمل بالشركة 100 ألف موظف يلتزمون جميعاً بتوفير طاقة أفضل تتميز بكونها أكثر أمانًا ونظافةً وفاعليةً وابتكاراً، كما أن شركة قصراوي هي أحد أهم شركات السيارات بالسوق المصري؛ حيث حازت على العديد من الجوائز العالمية في مجال مبيعات السيارات، ومستوى إرضاء العملاء، والتسويق وتوزيع قطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع لسنوات متعددة.