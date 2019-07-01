تنطلق من صفر إلى 100 كيلومتر في 7.2 ثانية.. تعرف على "مرسيدس" رباعية الدفع الجديدة

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس"، عن الجيل الجديد من سياراتها الشهيرة GLS، التي تعد من أكثر السيارات رباعية الدفع رفاهية.

وتحمل السيارة محركاً مكون من 8 أسطوانات، وعزم 340 حصانا، وعلب

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سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 7 مراحل، قادرة على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 7.2 ثانية، والوصول بها إلى سرعة 235 كلم/ساعة.

وتتسع السيارة الجديدة لـ 7 ركاب، وتتميز بهيكل كبير وأنيق بطول 5 أمتار وعرض 190 سنتيمترا، تميزه الواجهة الأمامية المزينة بشبك عريض وعليه شعار "مرسيدس" وشبك مطلي بالكروم.

وأضافت الشركة الألمانية إمكانية تغيير إضاءة القمرة الداخلية للسيارة، بالإضافة إلى واجهة قيادة أنيقة ذات شاشة كبيرة.