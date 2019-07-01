كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية "مرسيدس"، عن الجيل الجديد من سياراتها الشهيرة GLS، التي تعد من أكثر السيارات رباعية الدفع رفاهية.
وتحمل السيارة محركاً مكون من 8 أسطوانات، وعزم 340 حصانا، وعلب
وتتسع السيارة الجديدة لـ 7 ركاب، وتتميز بهيكل كبير وأنيق بطول 5 أمتار وعرض 190 سنتيمترا، تميزه الواجهة الأمامية المزينة بشبك عريض وعليه شعار "مرسيدس" وشبك مطلي بالكروم.
وأضافت الشركة الألمانية إمكانية تغيير إضاءة القمرة الداخلية للسيارة، بالإضافة إلى واجهة قيادة أنيقة ذات شاشة كبيرة.
كانت هذه تفاصيل خبر تنطلق من صفر إلى 100 كيلومتر في 7.2 ثانية.. تعرف على "مرسيدس" رباعية الدفع الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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