عيب خطير وراء استدعاء "هوندا" اليابانية لـ1.6 مليون سيارة

كتب: باسل الحلواني

أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية "هوندا"، عن استدعاء 1.6 مليون سيارة، بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد اكتشاف خلل في الوسائد الهوائية الخاصة بها، قد يهدد سلامة الركاب.

وبحسب تقارير السلامة والأمان، فإن

Advertisements

هذا العيب قد تسبب في مقتل أكثر من 24 شخصا وجرح المئات في مختلف أنحاء العالم.

ويأتي هذا العيب على خلفية أزمة نفخ الوسائد الهوائية، التابعة

لشركة "تاكاتا"، والتي يمكن أن تنفجر بقوة كبيرة وتفجر علبة معدنية، وتخرج شظاياها، وهو ما تسبب في مقتل وجرح العشرات.

وقالت الشركة اليابانية في بيان لها، أنه بنهاية عمليات الاستدعاء سوف تكون "هوندا"، قد استدعت 22.6 مليون نافخ في حوالي 12.9 مليون مركبة.