عيب خطير وراء استدعاء "هوندا" اليابانية لـ1.6 مليون سيارة

كتب: باسل الحلواني
أعلنت شركة صناعة السيارات اليابانية "هوندا"، عن استدعاء 1.6 مليون سيارة، بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد اكتشاف خلل في الوسائد الهوائية الخاصة بها، قد يهدد سلامة الركاب.
وبحسب تقارير السلامة والأمان، فإن
ويأتي هذا العيب على خلفية أزمة نفخ الوسائد الهوائية، التابعة
وقالت الشركة اليابانية في بيان لها، أنه بنهاية عمليات الاستدعاء سوف تكون "هوندا"، قد استدعت 22.6 مليون نافخ في حوالي 12.9 مليون مركبة.
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