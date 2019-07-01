اطلاق المرحلة الاولى لتطوير محاور الطرق بالرياض.. اليك اهداف المشاريع

الخليج ٣٦٥ نت – انطلقت المرحلة الأولى من مشاريع تطوير محاور الطرق الرئيسية في العاصمة الرياض، والتي تتضمن 5 طرق رئيسية، وهي: طريق التخصصي، طريق الإمام سعود بن عبدالعزيز، طريق الطائف، طريق الأمير مساعد بن عبدالرحمن، طريق العزيزية؛ تحقيقاً لأهداف برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030.

ومن المتوقع أن تُحقق المرحلة الأولى من مشاريع تطوير محاور الطرق الرئيسية في مدينة الرياض العديد من النتائج الإيجابية، مثل زيادة المسطحات الخضراء وتوفير بيئة ملائمة للمشي، والتشجيع على استخدام مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام، ومعالجة الاختناقات المرورية، وتنظيم مواقف السيارات، وتحسين أعمال السفلتة والأرصفة.

وتسعى أمانة منطق الرياض إلى تحقيق 7 أهداف من تنفيذ المرحلة الاولى من التطوير، وهم: