لماذا استثمرت تويوتا 7.5 مليار ريال في بناء مصنع سيارات بإندونيسيا؟

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت وزارة تنسيق الشؤون البحرية الإندونيسية، عن اتفاق الشركة اليابانية العملاقة للسيارات تويوتا مع الحكومة الإندونيسية على استثمار ملياري دولار (7.5 مليار ريال) في تطوير السيارات الكهربائية على الأراضي الإندونيسية خلال الأربعة أعوام القادمة.



وفق وكالة رويترز، فإن الاتفاق الذي تم بين تويوتا والحكومة الإندونيسية يقضي بتصنيع السيارات الهايبرد في البداية، وهي التي تعتمد على الطاقة الكهربائية والوقود في عملية التشغيل.

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من الجهة الأخرى، فقد صرح أكيو تويودا رئيس شركة تويوتا، قائلاً :”إن الشركة ستزيد تدفقاتها النقدية الاستثمارية في السوق الإندونيسية في الفترة من 2019-2023 بنحو ملياري دولار” وهذا لأن الحكومة الإندونيسية تمتلك بالفعل خاطة طريق للسيارات الكهربائية وبنيتها التحتية.

بجانب ذلك، لدى إندونيسيا أيدي عاملة مدربة منخفضة التكلفة مع تواجد صناعة محلية لمكونات السيارات، ما يجعلها بلداً جذاباً جداً لاستثمارات تويوتا.



الجدير بالذكر، فإن تويوتا كانت قد أكدت في وقت سابق أنها تستهدف الوصول بمساهمة السيارات الكهربائية إلى نصف مبيعاتها العالمية بحلول 2025، مبكرا 5 سنوات عن الجدول الزمني، مؤكدة اعتمادها على مصنعي البطاريات الصينيين لمواكبة التحول العالمي المتسارع صوب السيارات الكهربائية.