الصحة تقدم 5 نصائح لتجنب الإصابة بدوار السفر

الخليج ٣٦٥ نت – وجهت وزارة الصحة عدة نصائح للمسافرين لتجنّب الإصابة بدوار السفر، موضحةً الأعراض المصاحبة وطرق الوقاية منها.

حيث بين مكتب “صحة جدة” من خلال تغريدة له بـ “تويتر”، بأنه يوجد 3 أعراض شائعة مصاحبة لدوار السفر وهي: الشعور بالدوخة والغثيان والقيء وحدوث شحوب في الجلد.

واشتملت طرق الوقاية من دوار السفر على عدة نصائح، وهي: استخدام مسندة لتثبيت الرأس وتثبيت العين على الأفق الثابتة وفتح النوافذ للحصول على إمدادات من الهواء، والاسترخاء مع التركيز على التنفس، وتجنب تناول وجبات كبيرة قبل الرحلة، والإكثار من شرب الماء