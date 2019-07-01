“بالفيديو” لص يسرق سيارة في وضع التشغيل بالرياض ومالكها ينجو من الدهس بعد محاولة منعه

الخليج ٣٦٥ نت – قام لص بسرقة سيارة من أمام محل تجاري في أحد أحياء شرق مدينة الرياض، بعدما تركها صاحبها في وضع التشغيل، لشراء بعض الأغراض.

وقد وثقت كاميرا المراقبة في المكان الحادث، حيث أظهر الفيديو سيارة من نوع “نيسان ألتيما 2017” متوقفة أمام أحد المحلات التجارية، بعدما تركها صاحبها في وضع التشغيل، ويحوم حولها اللص الذي استقلها بعدما تأكد من عدم انتباه أحد له.

وبعد ركوب اللص السيارة حاول صاحبها منعه، لكن اللص رجع بها للخلف، ما أفقد صاحبها توازنه ليتعرض للسقوط على الأرض وينجو من الدهس، ويفرُّ اللص بالسيارة مسرعاً من المكان.