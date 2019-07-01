“بالفيديو” شاهد إقلاع أولى رحلات مطار خليج نيوم

الخليج ٣٦٥ نت – شهد وزير النقل نبيل العامودي، صباح اليوم (الأحد) أول الرحلات الجوية التجارية إلى مطار خليج “نيوم” في حفل أقيم لهذه المناسبة، حيث أقلعت الرحلة التابعة للخطوط السعودية من مطار الملك خالد الدولي بالرياض إلى نيوم، وحضر الحفل كل من رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالهادي المنصوري، والرئيس التنفيذي لمشروع “نيوم” نظمي النصر، ومدير الخطوط السعودية المهندس صالح الجاسر، وعدد من المسؤولين.

وقال وزير النقل نبيل العامودي بهذه المناسبة: “أقلعت أول رحلات مطار خليج “نيوم” النافذة الجديدة على البحر الأحمر، وحملت على متنها طموحاً لا حدود له لبلادنا التي تمتلك قدرات ضخمة في طريقها لأن تصبح مورداً إضافيا لها.. أبارك لقيادتنا هذا الإنجاز المتمثل بتدشين أول رحلة للمطار، وسنعمل أنا وزملائي لمستقبلٍ طموحه عنان السماء”.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني كانت قد أعلنت الأسبوع الماضي افتتاح مطار خليج “نيوم” بعد حصوله على الترخيص كمطار تجاري، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي بالرمز (NUM).