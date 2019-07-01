الجميح للسيارات تكشف عن سيارتي GS3 و GA4 من جي ايه سي موتور

الخليج ٣٦٥ نت – كشفت شركة الجميح للسيارات الاسم الرائد في قطاع السيارات، والوكيل الرسمي لسيارات جي أيه سي موتور “GAC Motor” في المملكة العربية السعودية، عن موديلات 2020 من سيارات GS3 وGA4، وذلك في حفل خاص أقيم بهذه المناسبة في معرض سيارات جي أيه سي موتور في مدينة الدمام.

وقد أقيم حفل التدشين بحضور سعادة الشيخ إبراهيم محمد الجميح، نائب رئيس مجلس المديرين والرئيس التنفيذي لشركة الجميح للسيارات، والشيخ وليد العبدالله الجميح، المدير التنفيذي لعمليات التشغيل والسيد زينج هيبن المدير العام لشركة المبيعات العالمية لـ جي أيه سي موتور والمدير العام لشركة جي أيه سي موتور هونكونج العالمية، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في شركة الجميح للسيارات وشركة جي أيه سي موتور ومجموعة كبيرة من الشخصيات الاجتماعية والمهتمين بقطاع صناعة السيارات والإعلام.

وفي بداية الحفل رحب سعادة الشيخ ابراهيم الجميح بالحضور متمنياً أن تحوز سيارتي GS3 وGA4 موديلات 2020 على استحسانهم، واستطرد قائلا “انطلقت سيارات جي أيه سي موتور في المملكة خلال شهر نوفمبر من عام 2018، وكانت البداية بأربعة طرازات وصالتي عرض في جدة والدمام، وخلال فترة وجيزة قمنا بالكشف عن سيارتين إضافيتين هم GS3 وGA4 موديلات 2019، وكان ذلك أثناء مشاركتنا الناجحة في معرض جدة الدولي للسيارات، وفي خطى متسارعة للتوسع في جميع المناطق الرئيسية في المملكة، قمنا بافتتاح اول فرع في الرياض وفرع آخر جدة ليصبح عدد الفروع أربعة على مستوى المملكة مصحوبة بمراكز متكاملة لتقديم أفضل خدمات ما بعد البيع من صيانة وقطع غيار.”

وأضاف الشيخ ابراهيم الجميح ” بالرغم من حداثة سيارات جي أيه سي موتور في أسواق المملكة الا أنها استطاعت أن تحقق الكثير من النجاحات، منها حصول سيارة GS8 على جائزة أفضل سيارة SUV للعام والمقدمة من ميديا كار.”

من جهته ألقى السيد زينج هيبين كلمة أثنى من خلالها على العلاقة المتينة بين شركة الجميح للسيارات وشركة جي آيه سي موتور، وأضاف “نتبنى في جي أيه سي أعلى معايير الجودة، وعليه فإن كل طراز جديد نفخر بتقديمه لكم قد اجتاز سلسلة من الاختبارات الصارمة، منها اختبار CAE، واختبار النظام، واختبار المركبة، وعدد كبير من الاختبارات المركزة التي تستهدف شتى البيئات وظروف الطرق. ونحن واثقون تمام الثقة في منتجاتنا وقدرتها التنافسية، لأنها قادرة على التعامل بصورة مثالية مع طبيعة المناخ في المملكة.”

Advertisements

وأردف قائلاً: “تُعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق للسيارات في المنطقة، وهي ركن أساسي في استراتيجية التطوير الخارجية لشركة جي أيه سي موتور. ونحن ندعم تماماً رؤية السعودية 2030 عبر مؤازرة المملكة كشريك فعّال في عملية التنويع الاقتصادي”.

وتتميز سيارة جي ايه سي GS3 التي تنتمي لفئة SUV الصغيرة، بخطوط ديناميكية ذات طابع عصري، ومحرك 4 سلندر سعة 1.3 لتر تيربو بقوة تصل إلى 135 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيكي بـ 6 سرعات، مما يعطي قوة في الأداء مع استهلاك اقتصادي للوقود. كما تقدم جي أيه سي GS3خيار ثاني من المحركات بسعة 1.5 لتر وبقوة 114 حصان.

وتأتي سيارة جي أيه سي GS3 بمقصورة جذابة ذات تصميم رياضي متمركز حول السائق ومقاعد مريحة. ويتوفر لركاب المقاعد الخلفية، فتحات تهوية ومسند ذراع في الوسط وحامل أكواب. كما تتوفر سيارات جي أيه سي GS3 بـ 3 خيارات من الإطارات مقاس 16 و17 و18 إنش، ومرايا جانبية يمكن طيها كهربائياً، ومفتاح تحكم ذكي، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 8 إنش.

أما سيارة جي أيه سي GA4، فهي سيارة منتمية لفئة سيارات السيدان الصغيرة، وتأتي جي أيه سي GA4 بمحرك 4 سلندر سعة 1.3 لتر تيربو بقوة تصل إلى 135حصان وعزم دوران 202 نيوتن-متر، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات. كما تتوفر السيارة جي أيه سي GA4 أيضاً بمحرك 1.5 لتر وقوة تصل إلى 112 حصان. كما تتميز سيارة جي ايه سي GA4 بخطوط انسيابية ناعمة تعبر عن شخصية مستقلة لها. بالإضافة الى مقصورة مريحة بتكنولوجيا اتصال وتواصل متطورة.