“هيونداي المجدوعي” تنهي مشاركتها في معرض مستلزمات المرأة الثاني بنجاح

الخليج ٣٦٥ نت – احتفلت هيونداي المجدوعي وكلاء سيارات هيونداي في المنطقة الشرقية والشمالية في المملكة العربية السعودية بالنجاح الذي حصدته مشاركتها في معرض مستلزمات المرأة الثاني الذي اختتم اخيرا في مركز الظهران للمؤتمرات والمعارض، وقدمت خلاله الشركة آخر اصدارات سيارات هيونداي التي تستهدف من خلالها الفئة النسائية
وقدمت هيونداي المجدوعي بهذه المناسبة الشكر لزوار جناحها في المعرض مؤكدة بان النجاح الذي تحقق هو ثمرة حضور الزوار الذي عكس المكانة الرفيعة التي باتت تحتلها سيارات هيونداي في المملكة بعد أن شهدت تطورا كبيراً فيما تقدمه من تصاميم ومواصفات لاقت استحسان والإعجاب عالمياً مما أهلها للانتشار والفوز بكبرى الجوائز الدولية في مختلف الاقسام المخصصة لصناعة السيارات.
وحول انطباع الزوار حول عرض مجموعة من السيارات الجديدة مثل سيارة «هيونداي كونا» وسيارة «هيونداي كريتا» أكدت هيونداي المجدوعي بأن عرض هذه السيارات الحديثة في المعرض يعكس مكانة وقيمة المعرض متمنية أن يكون فريق العمل في جناح هيونداي المجدوعي قد قدم الإجابات الكافية على استفسارات الزوار حول السيارات وتقنيتها بعد أن كانت محور الاهتمام طوال أيام المعرض.
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