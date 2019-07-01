كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. أودي تعلن الكشف عن سيارتها "Q7 2020" بتحديثات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت شركة أودي بشكل رسمي عن سيارتها الجديدة Q7 2020 بتحديثات جديدة، وفئات هجينة.

ومن الخارج، حصلت مقدمة السيارة على شبكة تهوية Q7 ذات الإطار الموحد و إضاءة أمامية جديدة بتقنية HD Matrix LED الاختيارية، و من الخلف أيضًا حصلت على تحديثات خفيفة شملت مصابيح خلفية جديدة وشريط كرومي بعرض السيارة.

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المقصورة الداخلية لـ أودي Q7 2020 جاءت بلوحة قيادة رقمية جديدة مع شاشتين لمس، كما زودت بأحدث تقنيات الشركة التي تشمل نظام ملاحة MMI المتطور وتقنية أودي التواصلية التي تتعامل مع معلومات الزحام إلى التواصل مع أمازون أليكسا والهواتف الذكية.

ومن الجانب ميكانيكي، ستتوفر Q7 2020 بعدة خيارات من محركات الديزل و البنزين، جميعهم يستخدم نظام هجين خفيف 48 فولت، ومن المرجح تقديم فئة هجينة.

بالنسبة للأسعار فلا توجد أي تفاصيل حولها، و لكن أودي ستطرح Q7 2020 في سبتمبر القادم.