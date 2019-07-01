أنظمة ذكية جديدة من "تويوتا" اليابانية للحفاظ على سلامة الركاب

كتب: باسل الحلواني
تعتزم شركة صناعة السيارات اليابانية تويوتا، إطلاق مجموعة حديثة ومتطورة من أنظمة السلامة والأمان، في سياراتها بحلول العام القادم.
ويأتي في مقدمة هذه الأنظمة، نظام حديث يقوم بغلق المحرك أوتوماتيكياً مع إرسال تحذيرات بصرية وسمعية على المفتاح الذكي وإلى الهواتف الذكية، حالترك المحرك يعمل دون التحرك بالسيارة.
كذلك تسعى الشركة اليابانية لإطلاق نظام يسمح بنقل السيارة إلى وضعية الركن أوتوماتيكيا أو تطبيق كبح الطوارئ التلقائي في حالة استشعار انفصال حزام المقعد أو فتح باب السائق.
ولاقت هذه المساعي التي تبذلها "تويوتا"، إشادات واسعة من الخبراء والمتخصصين في قطاع السيارات، حيث أكد مركز دراسة واستراتيجيات السلامة بالنظام الجديد، وذلك بعد انتقاده لتويوتا من قبل بسبب الوفيات المتعلقة بالاختناق الكربوني في السيارات بسبب نظام التشغيل بدون مفتاح في سياراتها ونسيان البعض للمحرك ونومهم في السيارة. وقد سجل المركز 37 حالة وفاة بسبب ذلك.
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