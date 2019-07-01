فيرستابن يتوج في سباق جائزة النمسا الدراماتيكي

الهولندي ماكس فيرشتابين سائق رد بول يتفوق على المونغاسكي شارل لكلير سائق فيراري ويتوج بجائزة النمسا الكبرى على أرض فريقه رد بل، المرحلة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا 1 بعد منافسة مثيرة لا سيما في اللفات الأخيرة.
لكن تجاوز فيرستابن على سيارة الفيراري تخضع للتحقيق من قبل الحكام حالياً بعد أن تلامست السيارتان في المنعطف الثالث.
واصطدمت إطارات سيارتي فيرستابن ولوكليرببعضهما عندما حاول الأول تجاوز الثاني قبل لفتين من نهاية السباق فخرجت سيارة الأخير عن المضمار، يخضع كلا السائقان للتحقيق من قبل الحكام حالياً في هذه الحادثة.
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