"كاديلاك" تطرح الجيل الجديد من سيارتها الكروس أوفر " XT5"

كتب: باسل الحلواني

طرحت شركة صناعة السيارات الفارهة "كاديلاك"، الجيل الجديد من سيارتها الكروس أوفر " XT5"، التي تحظى بشهرة واسعة، في ظل ماتتمتع به من إمكانات كبيرة.

وتحمل المركبة نوعان من المحركات، الأول توربيني بسعة 2.0 لتر، وعزم 270 حصانا

تقريبا، والثاني أكثر تطورا بنفس السعة، يمكن التحكم بعدد الأسطوانات العاملة فيه عند الحركة لتقنين استهلاك الوقود، حيث يستهلك 7.5 لتر من الوقود لكل 100 كلم تقطعها السيارة.

وزودت السيارة بالعديد من الأنظمة الإلكترونية المتطورة، حيث يمكنها تحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية، كما تحمل أنظمة إلكترونية للتحكم بالقيادة وتثبيت السرعة، وأنظمة إنذار وكاميرات أمامية وخلفية لركنها بأمان.

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وتتميز أيقونة كاديلاك، بواجهة قيادة متطورة مزودة بأحدث أنظمة المولتيميديا كنظام Cue للوسائط المتعددة، ونظام لتنقية هواء القمرة، ونظام إلكتروني للتحكم بدرجة حرارة المقاعد، وتدفئة الزجاج والمرايا.