18.7% ارتفاعاً في مبيعات السيارات خلال "مايو" الماضي

أظهر ت أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، ارتفاع مبيعات السيارات في السوق المصرية بمقدار 18.7%، خلال شهر مايو الماضي، مقارنة بشهر أبريل الماضي.
وبلغ إجمالي المبيعات في قطاعات سيارات الركوب (الملاكي) وحافلاتنقل الركاب والشاحنات التجارية حوالي 13.618 وحدة، بزيادة 2.147 وحدة عن أبريل الذي توقفت مبيعاته عند 11.471 وحدة.
وسجل قطاع سيارات الركوب "الملاكي" نموًّا بنسبة 23.3 بالمئة
أما قطاعي حافلات الركاب والشاحنات التجارية فقد وصل إجمالي مبيعاتهما 3.813 وحدة بزيادة بنسبة 7 بالمئة مقارنة بمبيعات شهر أبريل الماضي الذي توقفت مبيعاته عند 3.327 وحدة.
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