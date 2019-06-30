كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فورد Puma تنطلق نهاية العام الجاري بمزايا مذهلة.. اكتشفها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد فورد للكشف عن Puma الجديدة، الرياضية متعددة الأغراض، رسميا نهاية العام الجاري، وقد حصلت السيارة على العديد من المزايا المذهلة

وأوضحت الشركة المصنعة لسيارة Puma الجديدة عن مزايا السيارة فهي تأتي بطول 4.19 متر وارتفاع 1.54 متر، كما تتمتع بإطلالة رياضية من خلال مبيت العجلات مفتول العضلات.

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وتبلغ سعة صندوق الأمتعة 456 لترا، كما يوجد موضع حفظ بأرضية السيارة تبلغ سعته 80 لترا.

وتتمتع المقصورة الداخلية بأجهزة رقمية وشاشة لمسية كبيرة، مع نظام ملتيميديا متصل بشبكة الإنترنت، ونظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، بالإضافة إلى العديد من الأنظمة المساعدة.

وعلى صعيد الدفع يتوفر للسيارة Puma الجديدة في البداية محرك بنزين ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر يولد في الموديل الأساسي قوة 125 حصان، ويصل مع نظام دفع "هجين معتدل" “Mild Hybrid” 48 فولت إلى قوة 155 حصان، وفي وقت لاحق سيتوفر محرك ديزل سعة 1.5 لتر وبقوة 125 حصان.