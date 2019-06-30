دواسة واحدة متكاملة تعمل للكبح والتسارع بالوقت نفسه!

الخليج ٣٦٥ نت – نتج عن التقدم العلمي والتقني الرهيب في مجال صناعة السيارات اختراعات ثورية كثيرة ساعدت في تطوير وازدهار صناعة السيارات واستمرارها، ولقد أصبح هناك كم كبير من الاختراعات الثورية المُسجلّة التي تنتظر وصولها حيّز الإنتاج التجاري الواسع، أحد هذه الاختراعات الرائعة هي دواسة متكاملة تقوم بوظيفة التسارع والكبح في نفس الوقت.

للوهلة الأولى تبدو هذه الدواسة غير مفيدة وصعب التحكم بها، لكن عند استعراض الحالات التي يمكن أن تستفيد من هذه الدواسة المتكاملة ستجد أنها اختراع ثوري رائع، حيث أنه من أهدافها مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة، ممن فقدوا إحدى قدميهم أو تسبب أذىً بِتعذُّر استخدام إحداهما.

كما تفيد هذه الدواسة المتكاملة كبار السن الذين تتباطأ سرعة رد الفعل لديهم مع تقدمهم في العمر، وكذلك تفيد السائقين العاديين حيث أنها تعمل على تقليل نسبة الخطأ في الضغط على الدواسات.

حيث أنه عند حدوث مواقف مفاجئة أثناء القيادة، قد يخطئ بعض السائقين ويضغطون على دواسة الوقود بسرعة بدلًا من دواسة المكابح، مما قد يسبب حوادث السير، وتُشير دراسات عديدة سابقة إلى أن سبب العديد من الحوادث جاء ببساطة لخطأ كهذا، من سائقين جُدد أو قليلي الخبرة، أو بسبب انزلاق قدم السائق عن دواسة المكابح وارتطامها بدواسة البنزين.

Advertisements

وتتكون هذه الدواسة المتكاملة مثل أي دواسة عادية للكبح أو البنزين، لكن يوجد بالجانب لها ذراع صغيرة يُمكن دفعها أفقيًا إلى الجانب للتسارع، وبهذه الطريقة يُمكن تقليل زمن رد الفعل اللازم لنقل القدم من دواسة الوقود التقليدية إلى دواسة المكابح في المواقف المفاجئة، أو بالنسبة لكبار السن.

تتوفر هذه الدواسة بالفعل للبيع عن طريق الإنترنت، وتسمى Onepedal وهي للاستخدام بالقدم اليُمنى أو اليسرى، ويبلغ سعر الواحدة 170 ألف ين ياباني (أي 6000 ريال تقريباً) ويُمكن شراء بدالة بذراعين جانبيَيْن مُناسبة للاستخدام بأي من القدمين بسعر 230 ألف ين ياباني (أي 8000 ريال تقريباً).