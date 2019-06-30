فورد تسرح 12 ألف موظف في أوروبا وتنوي إطلاق 3 سيارات جديدة

الخليج ٣٦٥ نت – أعلنت فورد عن خطة لإطلاق ثلاث موديلات جديدة في أوروبا على مدار الخمسة أعوام القادمة، الأول سيكون سيارة كهربائية عالية الأداء ومستوحاة من موستنج، ولكن الباقي سر حتى الآن.

الاخبار السيئة هنا لأوروبا أن الشركة ستسرح 12,000 وظيفة كجزء من الخطة الربحية الجديدة، او حوالي 20% من العمالة الأوروبية.. وقد أشارت الشركة أن ثلاثة من مصانعها في روسيا توقفت عن الإنتاج بالفعل، مع إغلاق مصانع في فرنسا وويلز قريباً، وبشكل عام تنوي فورد خفض عدد المصانع الأوروبية إلى 18 من 24 بحلول 2020.

وصرحت الشركة: “تسريح الموظفين وغلق المصانع هي بعض أصعب القرارات التي علينا اتخاذها، ونتعهد بمساعدة المتضررين لتسهيل الانفصال وتخفيف الضغط على عوائلهم”.