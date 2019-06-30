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الخليج ٣٦٥ نت – معظم الناس يعرفون ارنولد شوارزنجر من أفلام Terminator الشهيرة ودوره كمحافظ ولاية كاليفورنيا، كما أنه رجل اعترف بحبه للسيارات البترولية في الماضي وامتلاكه لسيارات مثل بوجاتي فيرون التي تحتوي على محرك بـ 16 سلندر وأربع شواحن توربينية، كما عبر عن حبه لهامر في الماضي.
ولكن الآن يبدو أن شوارزنجر طور إعجاباً جديداً بالسيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، وللترويج لهم تعاون مع منظمة Veloz غير الربحية للتخفي كبائع سيارات مستعملة والتلاعب بالعملاء.. شوارزنجر هو واحد من أشهر الناس في العالم، ما يجعل الفيديو أكثر كوميدية.
في الفيديو يحاول شوارزنجر إقناع عملاء السيارات الكهربائية بشراء سيارة بترولية، مثل الزوجين الراغبين في شراء نيسان ليف، ليأتي لهم شوارزنجر بهامر H2 ضخمة معدلة بعادم صاخب، وغير ذلك من المزح، استمتعوا بالفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر “بالفيديو” ارنولد شوارزنيجر يتظاهر بكونه بائع سيارات لإجراء مقالب على العملاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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