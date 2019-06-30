رولزرويس كولينان تحصل على إصدار ذهبي في أبوظبي

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الخليج ٣٦٥ نت – تعد رولزرويس كولينان هي أفخم سيارة SUV في العالم مع سعر يبدأ من 300,000$ (1.12 مليون ريال) فهي ملكة الفخامة بلا منازع، ولكنها رغم ذلك دائماً ما تجد طرق جديدة لتتفوق على نفسها أكثر، وأحد هذه الطرق هي تلك النسخة المخصصة الجاري عرضها حالياً بصالة رولزرويس في أبوظبي.
تأتي هذه النسخة الخاصة من رولزرويس كولينان مع طلاء خارجي بلون بيج ذهبي غير لامع مميز وعجلات 22 إنش، ولكن تميزها الحقيقي يظهر بالمقصورة عبر الجلود الفاخرة التي تغطي كافة الأرجاء بنفس درجة لون البيج الذهبي لطلاء الخارجية، بجانب استخدام لمسات سوداء وأحزمة أمان ذات ألوان متعاكسة لإبراز جمال المقصورة.
تتضمن الداخلية أيضاً عدة لمسات خشبية بعجلة القيادة، إلى جانب حروف RR اختصاراً لاسم رولزرويس على مسند رأس المقاعد، بجانب وجود عتبات أبواب مضيئة ونظام صوتي فاخر مع مسرح منزلي مصغر لركاب المقاعد الخلفية.
هذا ولم تحصل نسخة كولينان الخاصة التي يتوقع أن يبدأ سعرها عند 400,000$ (1.5 مليون ريال) على أي تعديلات ميكانيكية كالمعتاد، لتُبقي على محركها من نوع V12 سعة 6.75 لتر بقوة 571 حصان وعزم 850 نيوتن.متر مع سرعة قصوى تصل إلى 250 كم/س.
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