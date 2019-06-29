"جي بي غبور أوتو" تطلق إطارات "Techking" في السوق المحلية

كتب: باسل الحلواني
القال سعد حبيب، رئيس قطاع الإطارات بمجموعة جي بي غبورأوتو، إن الشراكة الجديدة مع "Techking"، ستعزز من تقديم العديد من المنتجات ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية لمستهلكى النقل الثقيل.
من جانبه، أكد أوستن دو، المدير الإقليمي لشركة Techking بإفريقيا، أن مصر تعتبر سوقا محورية بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، كما تمتلك السوق المصرية، والتى تمتلكفرصا واعدة فى مجال الإطارات، موضحًا أن الشركة ستعمل على تنمية أعمالها، من خلال شراكتنا مع جي بي غبور أوتو بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الشركة أجرت العديد من الدراسات على إطارات Techking قبل طرحها بالسوق المحلية لتلائم المواصفات والمعايير التى تمكنها على كسب
ولفت إلى أن الشركة ستقوم بتقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء فى ضوء تحقيق أقل تكلفة للكيلو متر، والحفاظ على عوامل الأمان والسلامة وإطالة المدة الزمنية للإطارات.
جدير بالذكر أن شركة Techking للإطارات تأسست في عام 2005، وتقوم بتصدير منتجاتها في أكثر من 165 دولة حول العالم.
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