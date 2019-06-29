هل ستعود دودج تشالنجر “ديمون” إلى الأسواق؟

الخليج ٣٦٥ نت – خلال تصريح حديث لمجلة Cars & Trucks، أعلن تيم كونيسكيس، رئيس فيات كرايسلر أمريكا الشمالية، أنه لا توجد أي نية لدى شركته لإعادة طرح نسخة ديمون من دودج تشالنجر.

أكد تيم على ذلك معللاً أنه الصانعة الأمريكية كانت قد طرحت بالفعل 3,300 نسخة خاصة محدودة من السيارة لعشاقها قبل أن يتم وقف إنتاجها تماماً، وهو ما يعني أنه في حالة إعادة إنتاجها مرة أخرى، فسوف يشعر ملاك هذه النسخ المحدودة بالغضب الشديد.

على الرغم من ذلك، تظل فيات كرايسلر مستمرة بطرح دودج تشالنجر SRT هيلكات ريد آي بقوة 797 حصان، وهو ما يقترب من قدرة نسخة ديمون القياسية ذات قوة 808 حصان، والتي كانت في فئتها الأعلى بقوة 840 حصان.

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ونظراً لعدم وجود خطة لإعادة إحياء نسخة ديمون من تشالنجر، تشير أحد الاحتمالات إلى أن فيات كرايسلر قد تستخدم محرك ذلك الطراز في أحد نسخ بيك اب رام ريبل TRX الاختبارية.

هذا وعلى الرغم من أن مستقبل ديمون يظل غير معلوم، إلا أن دودج لا تزال تركز على سوق السيارات عالية الأداء، حيث كانت أحدث إصداراتها هي طراز تشارجر SRT هيلكات وايد بودي التي تأتي مع محرك بقوة 707 حصان وعزم 881 نيوتن.متر مع إطارات أعرض ونظام تعليق محسن، حيث تقول الشركة أنها أسرع سيدان إنتاجية في العالم بسرعة قصوى تبلغ 315 كم/س، كما تتوفر حزمة الرفارف الضخمة لنسخة سكات باك كذلك.