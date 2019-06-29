كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على الطريقة الآمنة لترتيب حقائب السفر بالسيارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الهيئة الألمانية للفحص الفني على ضرورة تخزين الحقائب والأمتعة الأخرى في السيارة بشكل آمن للحفاظ على سلامة وأمان القيادة أثناء السفر.

وأوضحت الهيئة أنه ينبغي وضع الحقائب والأغراض الثقيلة في صندوق الأمتعة بحيث تكون ملاصقة لظهر المقاعد الخلفية بقدر الإمكان.

وينبغي تأمين كل الأمتعة بالأحزمة أو الشبكات، وذلك لمنع انزلاقها أثناء إجراء مناورات الكبح على سبيل المثال.

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وتعمل أنظمة الحماية، التي يتم تركيبها بين صندوق الأمتعة والمقاعد الخلفية في الموديلات الكومبي، على منع تطاير الحقائب لدى مناورات الكبح الشديدة، والتي قد تشكل خطرا على حياة الركاب.

وفي حال عدم استعمال هذه الأنظمة، يتعين ألا يزيد ارتفاع الأغراض في صندوق الأمتعة عن مستوى ارتفاع المقاعد الخلفية.

وينبغي تخزين الأغراض الصغيرة كالمفاتيح والهواتف في الأدراج المخصصة لها أو في صندوق التابلوه، مع مراعاة تخزين صندوق الإسعافات الأولية ومثلث التحذير في موضع يسهل الوصول إليه في حالات الطوارئ.