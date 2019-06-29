"أودي" تكشف عن الجيل الجديد من Q7 سباعية المقاعد

كتب: باسل الحلواني
كشفت شركة صناعة السيارات الألمانية "أودي"، عن الجيل الجيد من أيقونتها Q7 رباعية الدفع، والتي شهدت طفرة كبيرة في التصميم الخارجي، خاصة الواجهة الأمامية، التي جاءت مزينة بشبك عريض ومصابيح متطورة يمكن استعمالها كمصابيح السياراتالعادية أو إنارتها على شكل خطوط جذابة تعمل بتقنيات LED.
وتتسع المقصورة الداخلية للسيارة لـ 7 ركاب، كما تتميز بواجهة قيادة متطورة مثبت عليها 3 شاشات تعمل باللمس، اثنتان في
وتحمل Q7 الجديدة، محركاً توربينياً يعمل بالبنزين، سعة 3.0 لتر، وعزم 230 و280 حصانا، يمنح السيارة القدرة على الانطلاق من 0 إلى 100 كلم في غضون من 5 ثوان.
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