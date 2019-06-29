كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دودج تعلن الكشف عن موديل تشارجر الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد تقديم موديل تجريبي وظهور فيديوهات تجسسية، أعلنت دودج عن سيارتها تشارجر ذات الجسم الأعرض التي صدرت الشائعات بخصوصها سابقًا، وقد ظهر موديل مموه تجريبي في مارس الماضي في مهرجان الربيع LX في كاليفورنيا وهو يعد التجمع السنوي لسيارات تشارجر وتشالنجر وكرايسلر 300 والذي يضم عشاق وملاك هذه السيارات.

وجاء طرح موديلات تشارجر 2020 بجسم أعرض في الشهر الجاري بدلاً من نوفمبر 2019 في معرض لوس أنجلوس الدولي للسيارات, كما ذكرت تقارير سابقة. وهذا الكشف يتضمن كذلك الكشف عن موديل تشارجر SRT Hellcat Redeye Widebody . وتتوفر تشارجر Hellcat Widebody 2020 بصورة قياسية في نسخ هيلكات بأربعة أبواب وباقة Scat Pack بصورة اختيارية.

وتأتي السيارة بمقدمة وجزء خلفي أعرض مع أقواس عجلات مدمجة أكبر من النسخة القياسية بما يزيد طول السيارة السيدان بواقع 3.5 بوصة. كما تأتي السيارة بعجلات 20 بوصة واطارات بيريللي 305\35ZR20 ومكابح بريمبو وممتصات صدمات بيلستين بثلاث وضعيات متكيفة توفر ركوب ديناميكي مريح.

وتتوفر السيارة بمحرك V8 سعة 6.2 لتر بشاحن فائق هيمي بقوة 707 حصان ودفع خلفي وناقل حركة أوتوماتيك من 8 سرعات مع قدرة على التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة في 3.6 ثانية وقطع مسافة الربع ميل في 10.96 ثانية مع سرعة قصوى 317 كم في الساعة.