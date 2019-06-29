تقوم شركة "هوندا" باستدعاء 1.6 مليون سيارة في الولايات المتحدة لاستبدال نافخات وسائد هوائية والتي قد تكون قاتلة، واستكمال عملياتاستدعاء مطلوبة قبل ستة أشهر من الموعد المحدد.
تقوم شركة "هوندا" باستدعاء 1.6 مليون سيارة في الولايات المتحدة لاستبدال نافخات وسائد هوائية تاكاتا والتي قد تكون قاتلة، واستكمال عملياتاستدعاء مطلوبة قبل ستة أشهر من الموعد المحدد.
عندما تتم عملية الاستدعاء الأخيرة، تقول هوندا إنها ستستعيد 22.6 مليون نافخ في حوالي 12.9 مليون سيارة.
يمكن لأجهزة نفخ تاكاتا أن تنفجر بقوة كبيرة وتفجر علبة معدنية،
قُتل 24 شخصا وجُرح المئات جراء الخلل في جميع أنحاء العالم.
وتعد هوندا أكبر عملاء تاكاتا.
تشمل عمليات الاستدعاء العديد من طرز هوندا وأكورا من عام 2003 إلى عام 2015.
جميع آلات النفخ البديلة التي تم استلامها صنعت بواسطة تاكاتا في وقت مبكر من عملية الاستعادة.
لا تشمل عمليات السحب أجهزة نفخ تحتوي على مادة كيميائية تمتص الرطوبة.
وستقرر الحكومة بحلول نهاية هذا العام ما إذا كان ينبغي استدعاؤها.
كانت هذه تفاصيل خبر هوندا تستدعي 1.6 مليون سيارة بسبب عيوب التصنيع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.