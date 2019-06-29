سر ارتفاع مبيعات سيارات SUV وكروس أوفر عالمياً

الخليج ٣٦٥ نت – شهدت سيارات الدفع الرباعي من فئة SUV وكروس أوفر ارتفاعاً ملحوظاً في المبيعات بصورة كبيرة في الفترة الأخيرة، وهو مما تسبب في انخفاض الطلب على السيارات من فئة سيدان وكوبيه.



هذا الارتفاع الملحوظ في مبيعات هذه الفئة من السيارات دفع الشركات العالمية المصنعة للسيارات إلى توفير المزيد من طرازات SUV وكروس أوفر في الأسواق العالمية، ومنها شركة رولز رويس وسيارتها كولينان، وشركة أستون مارتن وسيارتها DBX التي تعتزم إطلاقها قريباً هذا العام.



ولقد تساءل الكثير عن السر خلف هذا الارتفاع الملحوظ في مبيعات السيارات الدفع الرباعي من فئة SUV وكروس اوفر، وهو ما سوف نوضح إجابته في السطور التالية، من خلال لقاء صحفي أجراه (سيمون سبرول) رئيس قسم التسويق في شركة أستون مارتن مع الصحافة الاسترالية، للتحدث عن أسباب ارتفاع مبيعات سيارات الدفع الرباعي مؤخراً.



ولقد أجاب سيمون سبرول عن هذا التساؤل، وقال أن المرأة هي المؤثر الأساسي خلف ارتفاع مبيعات سيارات الدفع الرباعي المرتفعة في أنحاء العالم، وأضاف “سيمون” قائلاً : “النساء يردن أن يشعرن بالأمان، يردن أن يكنّ محميات ويردن أن يرين الطريق أمامهن، فئة سيارات SUV تتمتع بهذه المواصفات التي ترغب بها النساء، سيارات SUV جذابة لكلا الجنسين ولكن هنالك علاقة وثيقة أكثر بين ما تبحث عنه النساء في السيارة و بين فئة مركبات SUV وكروس أوفر”.

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كما ساعدت فئة كروس أوفر في جذب النساء للسيارات ذات الدفع الرباعي كونها أقل في الحجم من فئة SUV التي يفضلها الرجال، كما تتميز بتصميم جذاب يلائم أكثر قيادة النساء، كما تلبي احتياجاتها النفسية من حيث الارتفاع والأمان، والرؤية الجيدة للطريق.



في نفس الوقت يفضل الرجال سيارات الدفع الرباعي المرتفعة من فئة SUV بسبب قدراتها الموثوقة في السير على الطرق الوعرة، وقوتها الشديدة والتي تمثل شخصية الرجل القوي.



ولقد كشف (سيمون) عن سبب آخر دفع شركات السيارات إلى التنافس في إنتاج أنواع جديدة من سيارات SUV وكروس أوفر، حيث قال: ” 80% من عمليات بيع السيارات في العالم تقررها النساء، فمن المنطقي أن تفضيلاتهم الشخصية سيكون لها تأثير كبير على السوق، هذا أمر يعرفه الجميع في قطاع صناعة السيارات ويجب عليهم أن يتقبلوه”.