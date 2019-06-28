بالفوتوشوب.. كورفيت تتحول إلى SUV فاخرة بملامح لامبورجيني اوروس

الخليج ٣٦٥ نت – منذ أيام اقترح نائب رئيس مجلس إدارة جنرال موتورز السابق، بوب لوتز، تحويل كورفيت إلى علامة مستقلة فاخرة وبناء نسخة SUV لها بسعر يتعدى 100,000 دولار (375,000 ريال) لتنافس بورش كايين، ما أشعل اهتمام المتابعين ودفع البعض لرسم صور افتراضية لكورفيت على هيئة الـ SUV.

يوجد سوابق لعلامات اشتهرت بالسيارات الرياضية الخفيفة والتي تحولت للتركيز على الـ SUV، ولا أبرز من بورش على ذلك، كما فعلتها لامبورجيني أيضا مع اوروس، والتي مثلت أساس الصور الافتراضية المرفقة لكورفيت SUV.

السيارة تبدو أنيقة تماماً ومناسبة في دورها الحالي، ونلاحظ أن غطاء المحرك مأخوذ بشكل واضح من كورفيت بمركز أسود وتجعيدات حادة، مع تكامل مصابيح كورفيت الأمامية بشكل أنيق مع مقدمة اوروس، وفي الخلف أيضاً نرى مصابيح كورفيت الخلفية وشعار السيارة.

السؤال هنا ما فرص قيام جنرال موتورز بخطوة كهذه.. البعض يؤمن ان كورفيت مناسبة للانتقال لمرحلة أكثر فخامة مقارنة حتى بكاديلاك، طبقاً لبوب لوتز، كما أن لكورفيت محبيها الصامدين على مدار السنين، ما يرفع من فرص نجاح مشروع كهذا.