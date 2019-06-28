كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هيونداي تنفي وقف إنتاج السيارات السيدان.. وتؤكد على أهميتها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت شركة هيونداي أهمية السيارات السيدان في أسطولها، والتي تركز على تطويرها رغم أن الكثير من صناع السيارات نقلوا تركيزهم لفئة الـ SUV. وبالرغم من تعدد أسطول سيارات الـ SUV لهيونداي, إلا أن فئة السيدان مازالت مهمة جدا في وجهة نظرها.

حيث أكدت هيونداي بانه خلال تطويرها للجيل الجديد من سوناتا, فإنها قدمت تصميم خارج عن المألوف ليس فقط بين سيارات هيونداي بل في سوق سيارات السيدان بشكل عام. حيث مازالت هيونداي تعتقد بأن سيارات السيدان تمتلك نمط خاص, وجمهور لا يمكنه التخلي عنه الى الان. بالإضافة الى تأكيد هيونداي بأن خطوتهم في التركيز على سيارات السيدان هي الخطوة الصحيحة, حيث لا ينبغي أن تراهن على جميع أسطولها بإستبدالهم بفئات SUV.