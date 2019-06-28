أمانة جازات تنفذ خطوط مشاة 3D في طرق وشوارع المدينة

الخليج ٣٦٥ نت – أمانة منطقة جازات بدأت في تنفيذ خطوط مشاة تدعم الطرقات والشوارع بوسائل السلامة الحديثة باستخدام التقنية ثلاثية الأبعاد 3D والمعتمدة ضمن المواصفات العالمية، حيث أوضحت أن الخطوة تأتي انطلاقاً من حرص الأمانة على تحسين المشهد الحضري وسلامة عابري تلك الطرق.

من جانبه قال أمين منطقة جازان، نايف بن مناحي بن سعيدان، إن الأمانة تحرص على تنفيذ الأفكار والتجارب العالمية في عدد من الطرق الحيوية، خاصة في المواقع الحساسة مثل بعض الإشارات المرورية والمدارس وأماكن التجمعات وغيرها.

يذكر أن وزارة النقل كانت قد نفّذت مؤخراً عدداً من خطوط المشاة ثلاثية الأبعاد في عددٍ من مناطق المملكة؛ وذلك لتنبيه قائدي المركبات ودفعهم لتخفيف السرعة والتوقف، حفاظاً على سلامة المشاة العابرين من جانب الطريق إلى الجانب الآخر.