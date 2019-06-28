شاهد تجربة أحد قطارات الرياض على المسار البرتقالي

الخليج ٣٦٥ نت – شارك حساب عداد مشاريع الرياض مقطع فيديو على تويتر يوثق إحدى تجاري قطار الرياض الناجحة على المسار البرتقالي من غرب العاصمة الرياض.

يذكر أن مدير مشروع قطار الرياض كان قد أكد في وقت سابق أن تلك الاختبارات تشمل مجموعة من الإجراءات، تبدأ باختبارات ابتدائية بفحص العربات والتأكد من سلامتها، ثم تشغيلها وتحريكها على خطوط السكك الحديدية، بداية بالسائق ثم بدون سائق.

وتتدرج سرعة العربات في الاختبار، فتبدأ من 15 كلم/ساعة، ثم 40 كلم/ساعة، حتى تصل إلى السرعة التشغيلية، وهي 80 كلم تقريباً.